O técnico Roger Machado esperava limpar o Departamento Médico com a paralisação dos jogos do Brasileirão. Contudo, ele ganhou um problema de última hora. O meia Jean Carlos teve uma nova lesão na panturrilha. O atleta ficará, pelo menos, duas semanas no departamento médico. Assim, ele será desfalque para o primeiro duelo no retorno do futebol, diante do Fluminense, dia 1º de junho, no Maracanã.