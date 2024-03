A noite de quarta-feira (13) foi de festa para a torcida do Juventude com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O time venceu o Paysandu por 3 a 1. A equipe foi certeira, forçou o erro do adversário e aproveitou as jogadas criadas no Estádio Alfredo Jaconi. Após a classificação, o zagueiro Danilo Boza falou sobre o momento que a equipe conseguiu superar, a oscilação.