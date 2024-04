Com a previsão de um inverno rigoroso para este ano, a indústria têxtil da Serra projeta um crescimento de vendas para 2024. Segundo o Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharias, Vestuário, Calçados e Acessórios (Fitemavest), para as cerca de 800 empresas associadas do setor, as vendas podem aumentar cerca de 10% neste ano em relação a 2023. O dado é informal, levantado pela Fitemavest a partir de uma expectativa das empresas associadas.