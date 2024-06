Vai rolar no dia 4 de junho, o lançamento do livro A Era dos Ventos, do poeta e vinhateiro Luís Henrique Zanini. A sessão de autógrafos está marcada para as 19h, na Tubuna - Cultura Gastronômica, em Bento Gonçalves. Além disso, o escritor vai colocar à mesa alguns de seus vinhos para degustação.