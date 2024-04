Carlos Calcagnotto é o novo presidente do Conselho Superior do Sindilojas Caxias, e Idalice Manchini é a nova vice-presidente da entidade. Os dois assumiram ontem. Calcagnotto esteve à frente do Sindilojas de 1985 a 1988 e de 2000 a 2007. Idalice também foi presidente do Sindilojas entre 2018 e 2022. Atualmente, ela é vice-presidente da Fecomércio-RS.