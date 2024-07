A Polícia Civil identificou a a vítima do acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (2), na BR-386, em Soledade, no norte gaúcho. Trata-se de Leomar Freitas, 53 anos, condutor da van que colidiu frontalmente com uma carreta na altura do km 230. Ele era natural de Tuparendi e morreu no local.