Um homem foi morto a tiros em Marau, no norte gaúcho, na tarde desta terça-feira (24). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 29 anos, dirigia um veículo VW/Gol branco, com placas de Marau, quando o carro foi atingido por cerca de 30 disparos de arma de fogo. O motorista, que morreu no local, foi identificado como Lenon Padilha.