As enchentes que causaram mortes e estragos no Rio Grande do Sul mobilizam uma força-tarefa de bombeiros de todo o Brasil: foram dezenas de equipes deslocadas para ajuda humanitária, resgates, desobstrução de estradas e de pontes. Passo Fundo, no norte gaúcho, está entre os municípios que enviaram ajuda: foram 76 agentes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Desses, 61 seguem em campo.