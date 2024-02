A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação No Poison, que investiga um grupo que atua no contrabando de agrotóxicos da Argentina para o Brasil. Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão no município de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo. Foram apreendidos R$ 30 mil em espécie.