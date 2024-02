Um homem de 35 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (24), em Passo Fundo, no norte do RS. De acordo com a Brigada Militar, a vítima trafegava em via pública em uma motocicleta Honda Biz, quando na Rua Minas Gerais, na Vila Schell, dois indivíduos em outra motocicleta, uma Honda CG 150, efetuaram diversos disparos de arma de fogo.