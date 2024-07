Um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) nesta terça-feira (9) manteve a cassação de Adair Barilli e Flávio Pitton, respectivos prefeito e vice-prefeito de Muliterno, município de 1,7 mil habitantes do norte gaúcho. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).