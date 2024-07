Nascida com o propósito de construir e deixar legados arquitetônicos para Passo Fundo, a UNA Construtora, desde 2009, vem transformando o skyline da cidade. Com o maior volume de obras em Passo Fundo e destaque no cenário estadual da construção civil pelo empreendimento mais alto do RS, a UNA contribui com o avanço e modernização do setor e chega aos seus 15 anos celebrando uma jornada de sucesso e a consolidação no mercado.