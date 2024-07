Mesmo com os vidros quebrados e presa em ferragens que se transformaram em gaiola, a advogada Nalva Longaretti Gatto, 46 anos, permaneceu o tempo todo consciente e lembra com clareza das cenas de horror que viveu antes, durante e depois do acidente de ônibus de turismo com gaúchos que deixou dois mortos e feridos na estrada de Paso de Jama, no Chile, em 25 de abril de 2024.