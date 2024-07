O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) condenou a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) a pagar R$ 20 mil a uma moradora de Gaurama, município de 5,6 mil habitantes do norte gaúcho. O caso foi em 2018, quando a autora do processo caiu em uma vala e rompeu tendões do pé esquerdo.