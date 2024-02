A Corsan iniciou nesta sexta-feira (2), a transposição do Rio Fortaleza em Frederico Westphalen, no norte do RS. Conforme a companhia, esta é uma medida preventiva a fim de garantir o abastecimento de água durante o verão. Nesse período, além de o consumo ser maior, o nível de chuvas não tem sido suficiente para repor o volume do reservatório.