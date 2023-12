O ano de 2024 nem começou e Passo Fundo já tem quase 300 mediações e conciliações agendadas para o próximo ano no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos de Passo Fundo (Cejusc). A iniciativa é uma forma de evitar o abarrotamento de processos judiciais que poderiam ser resolvidos com uma conversa ou negociação simples entre as partes.