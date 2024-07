Entrada gratuita Notícia

Campeonato Gaúcho de Motocross será retomado neste fim de semana em Gentil

Após paralisação devido à tragédia climática no RS, a quarta etapa da competição ocorre neste sábado e no domingo, no Parque Municipal de Eventos Ivo José Telles Hoffmann

19/07/2024 - 20h11min Atualizada em 19/07/2024 - 20h13min