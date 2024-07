Transparência sobre o Salgado Filho

A Fraport, gestora do Salgado Filho, apresenta hoje ao governo federal as conclusões dos estudos relacionados à análise do solo sob a pista do aeroporto da Capital, sem voos há 74 dias pelo alagamento do local. A expectativa é de que também indique um cronograma para a retomada de pousos e decolagens. É dever da concessionária e do Executivo dar transparência absoluta em relação ao diagnóstico e às obras necessárias e informar a sociedade gaúcha, com a maior precisão possível, sobre os prazos para a volta da operação com aeronaves.