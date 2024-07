Causa espanto a informação de que dois terços dos pedidos de cadastro de empresas para acessar o programa federal voltado à manutenção de empregos formais no Estado foram negados pelo Ministério do Trabalho. Conforme reportagem de Rafael Vigna na edição de ontem de Zero Hora, de cerca de 17,5 mil tentativas de adesão, 11,6 mil foram indeferidas.