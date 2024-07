A violência é estranha à democracia

O atentado contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump deve merecer o repúdio de todos os defensores da democracia, independentemente de preferências ideológicas. A política é o espaço da disputa de ideias e propostas, e não de diferenças resolvidas pela violência. Como já é amplamente sabido, Trump, virtual candidato do Partido Republicano à Casa Branca, foi atingido de raspão após tiros serem disparados em um comício que realizava no sábado, no Estado da Pensilvânia. O atirador foi morto e outra pessoa que estava no evento também perdeu a vida.