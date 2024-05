O governo federal voltou a anunciar mais um pacote de medidas para auxiliar o Rio Grande do Sul a reerguer-se da devastação provocada pela atual tragédia climática, mas o que ficou de concreto na cerimônia de ontem em São Leopoldo, além das promessas feitas pelo presidente Lula e seus ministros, foi a estranha nomeação política para representar a coordenação do governo federal no Estado. Essa coordenação é atribuição natural do governador, que foi eleito para isso e está fazendo o possível para cumprir o encargo desde os primeiros instantes do desastre ambiental.