Inexiste qualquer dúvida quanto ao imenso interesse turístico pelos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, concedidos em 2021 para a iniciativa privada. A região dos cânions, com todo o esplendor de suas paisagens naturais, é uma das mais deslumbrantes do país. Todo esse potencial torna ainda mais frustrante a situação observada nos últimos anos de queda da visitação, gerando uma série de queixas da comunidade local. Não é possível crer que os envolvidos no impasse atual não sejam capazes de agir com bom senso e de produzir um diálogo voltado a encontrar soluções o mais breve possível.