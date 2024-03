Desde o ano passado, está bastante clara a negligência de certas concessionárias de energia quanto à prevenção para a passagem de temporais e a falta de organização para assegurar uma resposta eficiente para o restabelecimento do serviço após as quedas de luz. Foram inúmeros os alertas de que a chegada do El Niño, fenômeno que favorece a formação de tempestades mais violentas e frequentes, deveria levar as companhias a estruturarem um planejamento mais robusto.