A população de pessoas estrangeiras no Japão ultrapassou os 3 milhões pela primeira vez, com um aumento de 11%, segundo dados divulgados na quarta-feira, 24, pelo Ministério de Assuntos Internos do Japão. Os estrangeiros agora representam quase 3% da população total e são, em sua maioria, pessoas em idade de trabalho, entre 15 e 64 anos.