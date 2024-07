Um cidadão de Montenegro apelidado de "pirate of the unknown" ("pirata do desconhecido", em português) foi extraditado da Itália para Nova York, nos Estados Unidos. Ele enfrenta acusações relacionadas ao que as autoridades americanas chamaram de uma rede internacional de tráfico de drogas que transportava toneladas de cocaína ao redor do mundo. As informações são da CBS News.