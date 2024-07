Mergulhadores encontram 100 garrafas de champanhe nos destroços de navio na costa da Suécia

Uma equipe de mergulhadores poloneses descobriu os destroços de um antigo veleiro carregado com artigos de luxo, incluindo itens de porcelana e cerca de 100 garrafas de champanhe e água mineral, a cerca de 58 metros de profundidade da costa sueca. Eles acreditam que os bens preciosos poderiam estar a caminho da mesa real em Estocolmo ou da residência do czar russo em São Petersburgo, quando o navio afundou em algum momento na segunda metade do século XIX, de acordo com o líder da equipe, Tomasz Stachura.