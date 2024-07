Provável candidata do Partido Democrata à Casa Branca nos Estados Unidos, a atual vice-presidente Kamala Harris, tem desempenho melhor que o do presidente, Joe Biden, mas fica numericamente atrás do ex-presidente Donald Trump, como também ocorria com o atual líder, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (25) pelo jornal The New York Times e elaborada pelo Siena College.