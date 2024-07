O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu com a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa. Em comunicado do governo chinês, Pequim reportou nesta sexta, 26, que a autoridade chinesa advertiu para o "estágio crítico" da relação bilateral, o que poderia levar a avanços ou a recuos nela.