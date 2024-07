A China acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de buscar segurança às custas dos outros e defendeu que a aliança não deve levar o mesmo "caos" para a Ásia. Em coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês também recusou o títulos dado pela Otan para a China, de "facilitadora decisiva" da guerra da Rússia contra a Ucrânia.