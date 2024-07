Incêndios florestais destruíram cerca de metade da cidade histórica de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, informaram as autoridades locais. Cerca de 36 mil hectares já foram queimados até o momento na região, disse administração do Parque Nacional de Jasper na noite de quinta-feira, 25. Comunidades vizinhas não correm risco. As informações são da BBC.