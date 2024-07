Ataques aéreos de Israel atingiram uma escola que abrigava palestinos deslocados em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, neste sábado, 27. Pelo menos 30 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas, incluindo várias crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas.