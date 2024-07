O presidente dos EUA, Joe Biden, destacou em um trecho da entrevista exclusiva que concedeu a Lester Hold no programa NBC Nightly News que teve uma conversa "cordial" com o ex-presidente americano e seu possível rival nas eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, na noite de sábado depois que o republicano sofreu uma tentativa de assassinato em comício que realizou naquele dia no estado da Pensilvânia.