A presença de um enviado do governo dos Estados Unidos no Brasil para discutir com autoridades do governo Luiz Inácio Lula da Silva sobre sanções e atividades do Irã na região irritou Teerã. Diplomatas iranianos relataram nesta sexta-feira, dia 21, incômodo com a viagem ao País de Abram Paley, representante do Departamento de Estado, e questionaram os objetivos de seus encontros em Brasília.