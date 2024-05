O presidente do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, Sherrod Brown, pediu nesta segunda-feira, 20, uma renovação da liderança da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). O parlamentar, assim, se torna o mais poderoso democrata a defender a demissão do presidente da FDIC, Martin Gruenberg, após um relatório identificar denúncias generalizadas de assédio sexual, discriminação e bullying na agência.