O ataque de um elefante a um carro de safári em Zâmbia matou uma mulher de 79 anos e deixou feridos no último sábado, 29. De acordo com a ABC News, o incidente ocorreu no Parque Nacional Kafue, o maior do país e o segundo maior parque nacional da África, e a turista, dos Estados Unidos, foi identificada como Gail Mattson.