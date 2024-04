Um terremoto de magnitude 6 atingiu uma grande área do leste do Japão nesta quinta-feira, 4, com seu epicentro na costa de Fukushima. Nenhum alerta de tsunami foi disparado e também não há dano relatado até o momento da publicação desta matéria. O terremoto ocorreu às 12h16 do horário local (por volta de 0h no horário de Brasília) e teve seu epicentro a uma profundidade de 40 quilômetros da costa de Fukushima, no leste do Japão, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O tremor também foi sentido em Tóquio, a capital.