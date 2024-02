O presidente da Rússia, Vladimir Putin, embarcou nesta quinta-feira, 22, como copiloto em um bombardeiro estratégico com capacidade de transportar armas nucleares. O voo de 30 minutos começou na pista da Fábrica Aeronáutica de Kazan, capital da república russa do Tartaristão, e foi em uma direção desconhecida por ser "segredo de Estado", de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.