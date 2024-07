O Transforma Brasil, a plataforma de voluntários do Rio Grande do Sul, lançará um serviço de assistência jurídica gratuita para ajudar as vítimas da enchente que atingiu o estado em maio. O objetivo é fornecer orientações claras sobre direitos após o desastre e facilitar o acesso aos benefícios disponíveis. Para participar, basta preencher um questionário e aguardar o contato da equipe.