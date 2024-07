O ministro do apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse em coletiva no fim da tarde desta quinta-feira (18), que a lista pública de pessoas contempladas com o Auxílio Reconstrução será divulgada no site do ministério até o final desta semana. O benefício concede o valor de R$ 5,1 mil em parcela única para famílias atingidas pela enchente de maio no Estado.