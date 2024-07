O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira (1º) o projeto Cuidar Tchê 60+, que tem como objetivo ajudar 1,9 mil idosos afetados pela enchente do mês de maio no Estado. Cada idoso receberá um kit com itens essenciais, no valor de R$ 3 mil, podendo escolher entre utensílios de cozinha, móveis, equipamentos de mobilidade e eletroeletrônicos. Inicialmente, 13 municípios serão contemplados (veja a lista abaixo).