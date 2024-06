Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o gerente-executivo de Desenvolvimento do Transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Tiago Veras, falou sobre a indefinição do prazo para conclusão da restauração da infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Sul, danificada pela enchente que atingiu o Estado entre abril e maio.