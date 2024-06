Meike van Ginneken, enviada especial para a água: "Já não lutamos contra a natureza"

Desde 2015, a Holanda tem um cargo específico dedicado às questões hídricas e as relações do país com a comunidade internacional. Chama-se Special Envoy for International Water Affairs (Enviado Especial para Assuntos Internacionais da Água). Meike van Ginneken é a segunda a ocupar o cargo, que é uma espécie de diplomata dos recursos hídricos. Ela começou a trabalhar com água em Bangladesh e no Sudão, fazendo trabalhos de saneamento para Médicos Sem Fronteiras. Depois, ingressou no Banco Mundial, onde permaneceu por 17 anos trabalhando em países em desenvolvimento, e na ONU. Ela foi indicada pelo gabinete do primeiro-ministro holandês em 2023 para o posto no país. Ela conversou com ZH.