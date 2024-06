Imprensa Notícia

Em momento de reconstrução do Estado, RBS lança novos produtos

GZH se renova, amplia sua oferta de conteúdos em vídeo, ao vivo e multiplataforma, e abre espaço também para as marcas Zero Hora e Gaúcha em seu ambiente digital. A reformulação do projeto digital foi orientada por pesquisas realizadas com leitores e usuários do site

21/06/2024 - 21h05min