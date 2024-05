Na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 6h10min, um acidente de trânsito entre um micro-ônibus e um veículo Nivus foi registrado no cruzamento das ruas Pio XII com a Ângelo Chiarelo, no bairro Pio X, em Caxias do Sul. Duas passageiras do micro-ônibus, funcionárias de uma empresa de saúde do município, ficaram feridas levemente.