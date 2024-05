Em razão de bloqueios em vias do Rio Grande do Sul por conta da chuva que atinge o Estado, a equipe de distribuição do Grupo RBS segue com dificuldades para entregar os jornais Zero Hora e Pioneiro. Não será possível realizar a distribuição das edições impressas deste fim de semana no interior do Estado. Na região metropolitana, a edição de Zero Hora não chegará em pelo menos três cidades: Alvorada, Canoas e Guaíba.