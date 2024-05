De acordo com o Centro de Operações Integradas (COI) da Corsan, nesta terça-feira (14), 200 mil imóveis continuam sem abastecimento de água em 15 cidades do Rio Grande do Sul. São 2 mil a menos do que o número divulgado na segunda (13). As regiões mais afetadas são Metropolitana, Nordeste, Central e Vale dos Sinos.