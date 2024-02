A cidade de São Lourenço do Sul foi o local escolhido para o oitavo encontro da Missão Municipalista, projeto da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), que reuniu os gestores das Associações dos Municípios da Zona Sul, da Costa Doce e da Região Sudoeste do Estado. Com o objetivo de aprofundar a integração da entidade com as prefeituras gaúchas, a ideia da Famurs é percorrer todas as regiões, totalizando 12 encontros que trazem painéis e debates que abrangem as demandas propostas por cada associação regional.