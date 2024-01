A Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) vem promovendo diversos eventos com representantes municipais do Rio Grande do Sul. Em 24 de janeiro, ocorreu o encontro mais recente da Missão Municipalista, na cidade de Alegrete. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais das 13 cidades que compõem a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro) acompanharam painéis com temas de interesse regional.