Remadores brasileiros chegam a Paris e afirmam que representarão gaúchos atingidos pela enchente

Os atletas de remo afetados pela enchente no Rio Grande do Sul estarão simbolicamente representados nas Olimpíadas 2024. Na chegada a Paris, os remadores Lucas Verthein, 26 anos, e Beatriz Tavares, 29, lembraram dos amigos atingidos pela catástrofe climática e dos clubes situados às margens do Guaíba que tiveram suas estruturas e seus barcos danificados pelo avanço das águas. A dupla afirmou que irá representar bem a comunidade gaúcha nos jogos da modalidade.