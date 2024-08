Nesta quinta-feira (1º) será a vez da judoca gaúcha Mayra Aguiar lutar por mais uma medalha. Destaque também para o início do atletismo, com a prova da marcha atlética. Na ginástica artística, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade disputam a final do individual geral. Nos esportes coletivos, o handebol e o vôlei feminino entram em quadra.